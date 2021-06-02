В Уфе водитель «Гранты» сбил 6-летнего мальчика

В минувший понедельник, 31 мая, в столице Башкирии водитель автомобиля Lada Granta сбил 6-летнего мальчика. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Уфы.

Фото №1 - В Уфе водитель «Гранты» сбил 6-летнего мальчика

ДТП произошло напротив жилого дома №121 по проспекту Октября. За рулем легковушки находился 22-летний житель Уфы. По предварительным данным, ребенок выбежал на дорогу внезапно.

В результате наезда мальчик получил различные травмы. Ему потребовалась медицинская помощь. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: Пресс-служба ГИБДД Уфы.

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