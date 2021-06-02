В Башкирии мошенники вытянули у мужчины 1 млн 725 тысяч рублей

48-летний житель Нефтекамска стал жертвой телефонных мошенников. Они оформили на него кредит и обманом похитили 1 млн 725 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе МВД Башкирии.
Мужчина рассказал, что ему с неизвестного номера позвонил мужчина и представился сотрудником банка. Он заявил о том, что преступники пытаются провести кредитные операции по его банковскому счету. Для сохранения денег звонивший предложил нефтекамцу в срочном порядке получить одобренные кредиты и поместить их на резервный счет.
Потерпевший обратился с заявлением в отделение полиции. Оперативники выясняют все обстоятельства произошедшего.