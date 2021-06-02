В Башкирии мошенники вытянули у мужчины 1 млн 725 тысяч рублей

По указке звонивших доверчивый мужчина в трех банках оформил кредиты - 2 раза на сумму 500 тысяч и один раз на сумму 822 тысячи рублей. Обналиченные деньги под диктовку перечислил на разные абонентские номера. Даже после перевода 1725000 рублей звонившие не отставали, требовали оформления кредита еще в одном банке. Лишь тогда мужчина отказался и обратился за помощью в дежурную часть полиции.

пресс-служба МВД Башкирии