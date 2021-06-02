Жителей Уфы напугал брошенный на автозаправке «Мерседес»

Вчера, 1 июня, в уфимском микрорайоне Затон на одной из автозаправок обнаружили бесхозный автомобиль марки Mercedes. Хозяина в салоне иномарки не было, номер телефона для связи на лобовом стекле он не оставил.
Сотрудники АЗС вызвали экстренные службы. Автозаправку перекрыли, а на место прибыли сотрудники МЧС и росгвардейцы.
Как сообщает издание КП-Уфа, пресс-служба МВД прокомментировала произошедшее. В ведомстве отметили, что автомобиль не представлял опасности. Иномарку эвакурировали на спецстоянку.