Киностудия «Башкортостан» презентовала новый фильм



Для кинорежиссера Андрея Носкова этот фильм стал дебютом в полном метре. Изначально картина снималась как короткометражная работа, но в процессе постепенно вырос до полнометражной драмы, рассказал режиссер. Производство затянулось на пять лет.

Главные роли исполнили заслуженный артист Башкортостана Андрей Ганичев и Айдар Хасанов, которые нашли для своих образов интересные детали. Герои говорят на русском и башкирском языках, перевод которого сделан субтитрами. Бюджет фильма составил около 600 тысяч рублей.