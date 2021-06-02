Киностудия «Башкортостан» презентовала новый фильм

Киностудия «Башкортостан» представила на суд зрителей новый фильм. Премьера прошла накануне в кинотеатре «Родина». Картина повествует историю двух близких по крови, но далеких по мироощущению людей.


Для кинорежиссера Андрея Носкова этот фильм стал дебютом в полном метре. Изначально картина снималась как короткометражная работа, но в процессе постепенно вырос до полнометражной драмы, рассказал режиссер. Производство затянулось на пять лет.
Главные роли исполнили заслуженный артист Башкортостана Андрей Ганичев и Айдар Хасанов, которые нашли для своих образов интересные детали. Герои говорят на русском и башкирском языках, перевод которого сделан субтитрами. Бюджет фильма составил около 600 тысяч рублей.

Это второй наш проект с Андреем. На первом проекте мне очень зашел его стиль и почерк. Как только он предложил, я ни капли не думал.

Андрей Ганичев, актер

Думаю, буду отправлять на фестиваль. Если киностудия будет заниматься прокатом, то хотелось бы посмотреть на его прокатную жизнь. Хотя фильм больше фестивальный.

Андрей Носков, кинорежиссер

Это второй наш проект с Андреем. На первом проекте мне очень зашел его стиль и почерк. Как только он предложил, я ни капли не думал.

Андрей Ганичев, актер

Думаю, буду отправлять на фестиваль. Если киностудия будет заниматься прокатом, то хотелось бы посмотреть на его прокатную жизнь. Хотя фильм больше фестивальный.

Андрей Носков, кинорежиссер
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