Оба водителя были без прав: в Башкирии подросток на мопеде влетел в бетоновоз

Вчера, 1 июня, в Кармаскалинском районе Башкирии произошло серьезное ДТП - мопед столкнулся с попутным бетоновозом. Подробности рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла в селе Кармаскалы на улице Советской. Виновником ДТП оказался 16-летний водитель мопеда . Оказалось, что юноша решил обогнать бетоновоз, который поворачивал налево.
В результате аварии 17-летний пассажир мопеда получил травмы. Парня госпитализировали. По факту ДТП начато разбирательство.
Фото: Пресс-служба ГИБДД Башкирии.