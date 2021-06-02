Оба водителя были без прав: в Башкирии подросток на мопеде влетел в бетоновоз

Вчера, 1 июня, в Кармаскалинском районе Башкирии произошло серьезное ДТП - мопед столкнулся с попутным бетоновозом. Подробности рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Фото №1 - Оба водителя были без прав: в Башкирии подросток на мопеде влетел в бетоновоз

Авария произошла в селе Кармаскалы на улице Советской. Виновником ДТП оказался 16-летний водитель мопеда . Оказалось, что юноша решил обогнать бетоновоз, который поворачивал налево.

За рулём КамАЗа находился 48-летний местный житель, что он, что мопедист водительских прав не имели. Несовершеннолетние двигались без мотошлема.

пресс-служба ГИБДД Башкирии

В результате аварии 17-летний пассажир мопеда получил травмы. Парня госпитализировали. По факту ДТП начато разбирательство.

Фото: Пресс-служба ГИБДД Башкирии.

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