Эксперт оценил первые итоги предварительного голосования «Единой России»

Стали известны результаты предварительного голосования партии «Единая Россия». Итоги озвучили на заседании организационного комитета. В региональном списке лидирует Александр Сидякин, в Уфимском одномандатном округе предпочтение большинство отдали Павлу Качкаеву.


Главный инспектор республики Динар Гильмутдинов смог набрать голоса по Стерлитамакскому одномандатному округу. В Башкортостане 151 кандидата зарегистрировали на выборы в Госдуму и 208 кандидатов – в Горсовет Уфы. Проголосовать можно было не только очно, а также дистанционно. По словам экспертов, сбоев в работе системы не было, несмотря на DoS-атаки на сервер.

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«Единая Россия» достигает таким образом несколько целей: омоложение кадров, повышение степени вовлеченности граждан в политические процессы и, конечно же, применение подобных демократических процедур и инструментов способны обеспечить в дальнейшем трансформацию и развитие «Единой России» как ведущей политической силы в стране.

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