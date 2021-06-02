В Уфе избили и ограбили 90-летнего пенсионера

В полицию Уфы обратился 90-летний местный житель. Мужчина сообщил, что стал жертвой грабителя прямо в своей квартире.

Как отмечает пресс-служба МВД по РБ, днём пенсионер вышел, чтобы проверить почтовый ящик. В этот момент за ним увязался незнакомец, который нагло прошёл в квартиру уфимца. Уже внутри он начал требовать деньги, а потом стал переворачивать мебель в квартире в поисках ценностей.