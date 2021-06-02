Детский отдых в Башкирии: как получить кэшбэк за путевку

Детские лагеря с кэшбэком на карту. В Башкортостане начинают работу оздоровительные лагеря. Уже завершаются последние приготовления. Тем временем за приобретенные путевки родители могут вернуть на карту кэшбэк. Как сэкономить на отдыхе и что ждет детей этим летом?

Вместо корзин для мячей – цветные полотна. Смену открывают со счетом 1:1. Победила дружба. Но ребята только рады, ведь единство команды – один из главных критериев работы вожатых.

К приему детей уже все готово. Летние зоны отдыха заканчивают последние приготовления. Всего путевки в летние лагеря республики приобрели уже 9 тысяч семей.

В программе детского кэшбэка из нашей республики могут участвовать 58 лагерей. Но подключились пока не все. Вернуть деньги родителям пока готовы только 22 летних лагеря.

Если говорить про федеральную программу, то это так называемый кэшбэк 50% от стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей. Но еще плюсом идет 30-процентная поддержка из республиканского бюджета. Гюзель Горбунова, директор образовательного Центра развития личности академия успеха