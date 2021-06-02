Детский отдых в Башкирии: как получить кэшбэк за путевку

Детские лагеря с кэшбэком на карту. В Башкортостане начинают работу оздоровительные лагеря. Уже завершаются последние приготовления. Тем временем за приобретенные путевки родители могут вернуть на карту кэшбэк. Как сэкономить на отдыхе и что ждет детей этим летом?
Вместо корзин для мячей – цветные полотна. Смену открывают со счетом 1:1. Победила дружба. Но ребята только рады, ведь единство команды – один из главных критериев работы вожатых.
К приему детей уже все готово. Летние зоны отдыха заканчивают последние приготовления. Всего путевки в летние лагеря республики приобрели уже 9 тысяч семей.
В программе детского кэшбэка из нашей республики могут участвовать 58 лагерей. Но подключились пока не все. Вернуть деньги родителям пока готовы только 22 летних лагеря.
Также в Башкортостане действует и республиканская программа кэшбэка. По ней родители могут сэкономить порядка 70% от стоимости отдыха от утвержденной суммы. Власти надеются, что такая поддержка поможет родителям отправлять детей на отдых с минимальным ущербом для семейного бюджета.