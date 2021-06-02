В Башкирии 22-летний рабочий трагически погиб от удара трубой

30 мая при бурении скважины на Арланском месторождении погиб 22-летний рабочий. Гострудинспекция Башкирии сообщила детали расследования.
Мужчина был помощником бурильщика и в злополучный день затаскивал трубу с земли на приёмный мост с помощью лебёдки. В этот момент он получил удар трубой в область живота. Его срочно госпитализировали в больницу Нефтекамска.
Врачи сделали всё возможное, чтобы спасти молодого рабочего, но ночью несчастный скончался. Сейчас изучаются все обстоятельства произошедшего.
Представители предприятия подтвердили произошедшею трагедию и пообещали оказать членам семьи погибшего необходимую помощь.