В Башкирии 22-летний рабочий трагически погиб от удара трубой

30 мая при бурении скважины на Арланском месторождении погиб 22-летний рабочий. Гострудинспекция Башкирии сообщила детали расследования.

Фото №1 - В Башкирии 22-летний рабочий трагически погиб от удара трубой

Мужчина был помощником бурильщика и в злополучный день затаскивал трубу с земли на приёмный мост с помощью лебёдки. В этот момент он получил удар трубой в область живота. Его срочно госпитализировали в больницу Нефтекамска.

Врачи сделали всё возможное, чтобы спасти молодого рабочего, но ночью несчастный скончался. Сейчас изучаются все обстоятельства произошедшего.

Представители предприятия подтвердили произошедшею трагедию и пообещали оказать членам семьи погибшего необходимую помощь.  

30 мая на Арланском месторождении в Башкирии работник предприятия во время такелажных работ получил травму. Пострадавшего оперативно доставили в ближайшую больницу, где он скончался. На предприятии создана комиссия по выяснению обстоятельств произошедшего. Членам семьи умершего работника будет оказана всесторонняя помощь.

представитель ООО «РН-Бурение»
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