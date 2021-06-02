В Уфе прошли престижные соревнования по функциональному многоборью

Столица республики приняла второй этап отбора на чемпионат России. В Башкортостан приехали представители всех регионов Приволжского федерального округа.
Соревнования не для слабых телом и духом. Легкая и тяжелая атлетика в одном флаконе, а еще и циклические нагрузки. Функциональное многоборье было признано видом спорта не так давно. Но уже стремительно набирает популярность.
В функциональном многоборье используются многосуставные, энергоемкие движения, которые объединяются в комплекс упражнений. В итоге используется как собственный вес спортсмена, так и различные отягощения. Непредсказуемость упражнений дает возможность соревновательным путем выявить наиболее физически подготовленных людей.
Различных возрастных и весовых категорий в функциональном многоборье очень много. В Уфу приехали гости из каждого региона Приволжского федерального округа. Все без исключения призеры местных соревнований.
По итогам соревнований в Уфе спортсмены отберутся на третий финальный этап чемпионата России по функциональному многоборью. Он пройдет в Москве через месяц.