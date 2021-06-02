В Уфе прошли престижные соревнования по функциональному многоборью

Столица республики приняла второй этап отбора на чемпионат России. В Башкортостан приехали представители всех регионов Приволжского федерального округа.

Соревнования не для слабых телом и духом. Легкая и тяжелая атлетика в одном флаконе, а еще и циклические нагрузки. Функциональное многоборье было признано видом спорта не так давно. Но уже стремительно набирает популярность.

Мы, конечно, хотим популяризировать этот вид спорта. У нас сейчас очень плотный график мероприятий. Мы даже привозим спортсменов мировых. Скоро, например, ожидается турнир по тяжелой атлетике, где будет главным гостем Дмитрий Клоков. Инна Козлова, вице-президент Федерации функционального многоборья Республики Башкортостан

В функциональном многоборье используются многосуставные, энергоемкие движения, которые объединяются в комплекс упражнений. В итоге используется как собственный вес спортсмена, так и различные отягощения. Непредсказуемость упражнений дает возможность соревновательным путем выявить наиболее физически подготовленных людей.

Зацепило меня многообразие. Здесь и тяжелая атлетика, и гимнастика, и легкая атлетика. Я люблю разностороннюю работу. Иван Лопухов, участник соревнований /Белорецк/

Различных возрастных и весовых категорий в функциональном многоборье очень много. В Уфу приехали гости из каждого региона Приволжского федерального округа. Все без исключения призеры местных соревнований.

Уфа – классный город, красивый. Встретили нас очень радушно. Приехали соревноваться, показывать свою удаль молодецкую. Дмитрий Редькин, участник соревнований /Нижний Новгород/