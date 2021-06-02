Депутаты Башкирии поддержат права обманутых дольщиков

Депутаты Курултая Башкирии в первом чтении приняли законопроект, который направлен на защиту прав обманутых дольщиков.
Судя по тексту документа, застройщики, которые возьмутся за достройку проблемных домов, получат определённые льготы. В частности, они получат понижающийся коэффициент при расчете арендной платы за земельный участок. По словам представителей Госсобрания, такая льгота позволит привлечь застройщиков на проекты, которые долгое время находятся в подвешенном состоянии.
К слову, в Едином реестре проблемных домов Башкирии числятся 126 построек. То есть, это около семи тысяч обманутых дольщиков.