Депутаты Башкирии поддержат права обманутых дольщиков

Судя по тексту документа, застройщики, которые возьмутся за достройку проблемных домов, получат определённые льготы. В частности, они получат понижающийся коэффициент при расчете арендной платы за земельный участок. По словам представителей Госсобрания, такая льгота позволит привлечь застройщиков на проекты, которые долгое время находятся в подвешенном состоянии.