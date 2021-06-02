Депутаты Башкирии поддержат права обманутых дольщиков

Депутаты Курултая Башкирии в первом чтении приняли законопроект, который направлен на защиту прав обманутых дольщиков.

Фото №1 - Депутаты Башкирии поддержат права обманутых дольщиков

Судя по тексту документа, застройщики, которые возьмутся за достройку проблемных домов, получат определённые льготы. В частности, они получат понижающийся коэффициент при расчете арендной платы за земельный участок. По словам представителей Госсобрания, такая льгота позволит привлечь застройщиков на проекты, которые долгое время находятся в подвешенном состоянии.

Предлагается экономически стимулировать тех застройщиков, которые берут на себя обязательство достраивать проблемные объекты. С момента принятия строительной компанией соответствующих обязательств для нее будет применяться понижающий коэффициент при расчете арендной платы за земельный участок.

Константин Толкачев, председатель Госсобрания Башкирии 

К слову, в Едином реестре проблемных домов Башкирии числятся 126 построек. То есть, это около семи тысяч обманутых дольщиков.

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