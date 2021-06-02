Проекты по развитию Башкирии обсудят на ПМЭФ-2021

Со 2 по 5 июня проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2021). В мероприятия участвует делегация из Башкирии под руководством Главы региона Радия Хабирова.
В рамках форума представители Башкирии подпишут более 20 соглашений, благодаря которым удастся привлечь в республику инвестиции, а также создать новые рабочие места.
В частности, завтра, 3 июня, состоится подписание самого большого концессионного соглашения в России о строительстве нового выезда из Уфы на автомобильную дорогу федерального значения М-5 «Урал» («Восточный выезд»)» между руководством Республики, банком ВТБ и корпорацией развития ВЭБ.РФ. Также запланировано подписание крупнейшего инвестиционного соглашения между Республикой Башкортостан и Башкирской содовой компанией (БСК).
В рамках форума запланирован ряд международных встреч Главы Республики, в том числе с послом Израиля А. Бен Цви, министром иностранных дел Королевства Бахрейн Абдуллатифом бен Рашид Аль Заяни и другими.
Большинство мероприятий делегация региона проведет на выставочном стенде Республики Башкортостан, который является одной из самых крупных региональных площадок. Площадь застройки составляет 231 квадратный метр, что уступает только стендам Санкт-Петербурга (1697 м.кв.) и Краснодарского края (уличный павильон площадью 1000 м.кв.)). Найти стенд можно будет еще и по запаху благодаря применению уникального аэродизайна с ароматом башкирских степей. Таким образом он станет одним из самых заметных на форуме.
Стенд состоит из семи функциональных объектов. Зона «Центр управления республикой» выполнена в футуристическом стиле с экранами и touch-панелью. Авиационный кластер региона представлен экспозицией ПАО «ОДК-Уфимское мотостроительное производственное объединение», ГК «Геоскан» и «Кумертауским авиационным производственным предприятием» (КумАПП). В этой зоне расположились макеты вертолета К-32, двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-30ПМ, квадрокоптера «Геоскан Gemini», беспилотного самолета «Геоскан-201» и беспилотного авиационного комплекса IDS-5.
Туристическое направление развития Башкортостана раскрыто через дизайн переговорной комнаты, которая представлена в виде известной башкирской пещеры «Шульган-Таш», а также внешнего оформления стенда с картой природных ресурсов региона. В зоне для делового общения гостей стенда планируют угощать травяным чаем и новинками продукции компании «Башспирт». А в зоне башкирских традиций можно не только угоститься свежим башкирским бортевым медом, но увидеть, а также услышать, как его добывают от потомственного бортевика седьмого поколения Анура Вахитова. На стенде расположена колода (борть), имитирующая природное жилье пчел.
Справочно: Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – главное международное экономическое мероприятие года в России, проводимое традиционно летом в Санкт-Петербурге для обсуждения актуальных вопросов развития российской и мировой экономики и широкого круга международных проблем.
Форум проводится с 1997 года, начиная с 2005 года – под патронатом Президента Российской Федерации, и ежегодно собирает более 5000 российских и зарубежных участников, в числе которых – главы государств и правительств, министры, политики, парламентские лидеры, руководители международных организаций, «капитаны» мирового бизнеса, главы российских регионов, ведущие представители научно-академических кругов, СМИ, гражданского общества, авторитетные фигуры из различных сфер жизни.
Центральными темами Форума являются обсуждение путей экономического развития России и стран СНГ, их участие в мировых интеграционных процессах. На площадке ПМЭФ обсуждаются наиболее острые и актуальные проблемы глобальной и российской экономики, в том числе перспективы мирового экономического роста в условиях глобализации, проведение социальных и экономических реформ, вопросы инновационно-технологического развития, отраслевые и региональные экономические проблемы, международное и региональное сотрудничество. На заседаниях Форума представляются инвестиционные возможности федеральных округов Российской Федерации и государств-участников СНГ.