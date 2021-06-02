Проекты по развитию Башкирии обсудят на ПМЭФ-2021

Туристическое направление развития Башкортостана раскрыто через дизайн переговорной комнаты, которая представлена в виде известной башкирской пещеры «Шульган-Таш», а также внешнего оформления стенда с картой природных ресурсов региона. В зоне для делового общения гостей стенда планируют угощать травяным чаем и новинками продукции компании «Башспирт». А в зоне башкирских традиций можно не только угоститься свежим башкирским бортевым медом, но увидеть, а также услышать, как его добывают от потомственного бортевика седьмого поколения Анура Вахитова. На стенде расположена колода (борть), имитирующая природное жилье пчел.