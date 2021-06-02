Башкирия планирует заключить более 20 соглашений в рамках экономического форума

В частности, 3 июня состоится подписание самого большого концессионного соглашения в России о строительстве нового выезда из Уфы на автомобильную дорогу федерального значения М-5 «Урал»-«Восточный выезд» - между руководством республики, банком ВТБ и корпорацией развития ВЭБ.РФ. Также запланировано подписание крупнейшего инвестиционного соглашения между республикой Башкортостан и «Башкирской содовой компанией».

пресс-служба правительства Башкирии