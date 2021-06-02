Башкирия планирует заключить более 20 соглашений в рамках экономического форума

Со 2 по 5 июня проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2021). На мероприятии присутствует делегация из Башкирии под руководством Главы региона Радия Хабирова.
В ходе форума делегация из Башкирии планирует заключить свыше 20 соглашений. В том числе, завтра, 3 июня, будет подписан самое большое концессионное соглашение в России.
Радий Хабиров проведёт несколько международных встреч с послом Израиля Александром Бен Цви, министром иностранных дел Королевства Бахрейн Абдуллатифом бен Рашид Аль Заяни.
Ожидается, что большую часть мероприятий делегация региона проведет на выставочном стенде республики, который является одной из самых крупных региональных площадок (площадь застройки составляет 231 кв. м).
Стенд состоит из семи функциональных объектов. Так, зона "Центр управления республикой" выполнена в футуристическом стиле с экранами и touch-панелью. Авиационный кластер региона представлен экспозицией ПАО "ОДК-Уфимское мотостроительное производственное объединение", ГК "Геоскан" и "Кумертауским авиационным производственным предприятием" (КумАПП). В этой зоне расположились макеты вертолета К-32, двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-30ПМ, квадрокоптера "Геоскан Gemini", беспилотного самолета "Геоскан-201" и беспилотного авиационного комплекса IDS-5.
Туристическое направление развития Башкортостана представлено в дизайне переговорной комнаты, стилизованной под известную башкирскую пещеру Шульган-Таш.
Как сообщалось, ПМЭФ пройдет 2-5 июня на площадке "Экспофорума". Мероприятие состоится в очном формате с использованием современных цифровых технологий. В 2020 году ПМЭФ был отменен из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.