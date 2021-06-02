Башкирия представила уникальный аромат башкирских степей на ПМЭФ-2021

Со 2 по 5 июня проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2021). Участие в мероприятии приняла и делегация из Башкирии под руководством Главы региона Радия Хабирова.
Республика представила на форуме авиационные и туристические кластеры региона. Власти Башкирии уверены, стенд республики будет одним из самых заметных на мероприятии. Всё дело в том, что благодаря уникальному аэродизайну стенд Башкирии можно найти по аромату башкирских степей.
На стенде региона представлены авиационный кластер, на экспозиции выставлены макеты вертолета К-32 "Кумертауского авиационного производственного предприятия", беспилотного самолета "Геоскан-201", двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-30ПМ. Туристический потенциал Башкирии будет презентован в переговорной комнате, сделанной в виде известной пещеры Шульган-Таш.
На форуме делегация региона под руководством главы Республики Башкортостан Радия Хабирова планирует заключить свыше 20 соглашений.