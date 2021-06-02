Башкирия представила уникальный аромат башкирских степей на ПМЭФ-2021

Большинство мероприятий делегация региона проведет на выставочном стенде Республики Башкортостан, который является одной из самых крупных региональных площадок. Площадь застройки составляет 231 кв. м, что уступает только стендам Санкт-Петербурга (1 697 кв. м) и Краснодарского края (уличный павильон площадью 1 000 кв. м). Найти стенд можно будет еще и по запаху благодаря применению уникального аэродизайна с ароматом башкирских степей. Таким образом, он станет одним из самых заметных на форуме.

пресс-служба правительства Башкирии