Башкирия представила уникальный аромат башкирских степей на ПМЭФ-2021

Со 2 по 5 июня проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2021). Участие в мероприятии приняла и делегация из Башкирии под руководством Главы региона Радия Хабирова.

Фото №1 - Башкирия представила уникальный аромат башкирских степей на ПМЭФ-2021

Республика представила на форуме авиационные и туристические кластеры региона. Власти Башкирии уверены, стенд республики будет одним из самых заметных на мероприятии. Всё дело в том, что благодаря уникальному аэродизайну стенд Башкирии можно найти по аромату башкирских степей.

Большинство мероприятий делегация региона проведет на выставочном стенде Республики Башкортостан, который является одной из самых крупных региональных площадок. Площадь застройки составляет 231 кв. м, что уступает только стендам Санкт-Петербурга (1 697 кв. м) и Краснодарского края (уличный павильон площадью 1 000 кв. м). Найти стенд можно будет еще и по запаху благодаря применению уникального аэродизайна с ароматом башкирских степей. Таким образом, он станет одним из самых заметных на форуме.

пресс-служба правительства Башкирии 

На стенде региона представлены авиационный кластер, на экспозиции выставлены макеты вертолета К-32 "Кумертауского авиационного производственного предприятия", беспилотного самолета "Геоскан-201", двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-30ПМ. Туристический потенциал Башкирии будет презентован в переговорной комнате, сделанной в виде известной пещеры Шульган-Таш.

На форуме делегация региона под руководством главы Республики Башкортостан Радия Хабирова планирует заключить свыше 20 соглашений.

3 июня состоится подписание самого большого концессионного соглашения в России о строительстве нового выезда из Уфы на автомобильную дорогу федерального значения М-5 "Урал" ("Восточный выезд")" между руководством республики, банком ВТБ и корпорацией развития ВЭБ.РФ. Также запланировано подписание крупнейшего инвестиционного соглашения между Республикой Башкортостан и Башкирской содовой компанией".

пресс-служба правительства Башкирии 
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