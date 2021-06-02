В Башкирии крупнейший агрохолдинг Поволжья расширит своё влияние

Соглашение подразумевает расширение нашего присутствия на территории Башкирии. Мы вводим вариант новых районов: это Бижбулякский, расширение нашего присутствия в Балтачевском районе, это подразумевает создание участка в Куюргазинском районе. Эти наши начинания – это не первые наши шаги, это вторые, третьи шаги в республике. Регион комфортен в сфере ведения бизнеса, комфортная среда. Есть грамотная политика правительства, есть всегда поддержка министра сельского хозяйства. Бизнес ведь развивается в комфортной среде. Мы развиваемся в семи районах Башкирии, где-то в большей степени, где-то в меньшей.

Алексей Комаровский, управляющий партнёр «А7 АГРО»