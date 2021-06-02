В Уфе мужчина застыл как статуя и упал с поднятой рукой

В Уфе 25 мая произошло жуткое событие. На перекрестке улиц 8 Марта и Мингажева неизвестный мужчина застыл как статуя и упал с поднятой рукой.
О произошедшем сообщает издание UTV.ru. На кадрах видеозаписи хорошо заметно, как мужчина идёт вдоль ограждений по улице Мингажева, однако в какой-то момент останавливается и несколько секунд совсем не двигается, а потом падает с вытянутой рукой. Прохожие бросаются ему на помощь, но мужчина лежит неподвижно, будто застыв.
Как сообщают очевидцы, бригада скорой помощи прибыла на место происшествия только через 20 минут после вызова. Пока причина странного состояния уфимца неизвестна.
Фото: UTV.ru