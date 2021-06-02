В Уфе мужчина застыл как статуя и упал с поднятой рукой

В Уфе 25 мая произошло жуткое событие. На перекрестке улиц 8 Марта и Мингажева неизвестный мужчина застыл как статуя и упал с поднятой рукой.

О произошедшем сообщает издание UTV.ru. На кадрах видеозаписи хорошо заметно, как мужчина идёт вдоль ограждений по улице Мингажева, однако в какой-то момент останавливается и несколько секунд совсем не двигается, а потом падает с вытянутой рукой. Прохожие бросаются ему на помощь, но мужчина лежит неподвижно, будто застыв.