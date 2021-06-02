В Башкирии коронавирусом заболели 89 человек, а выздоровели 82

Так, в Башкирии за сутки коронавирусом заболели больше человек, чем выздоровели. Коронавирусную инфекцию выявили у 89 человек, а выздоровели только 82. Общее количество зараженных за всё время пандемии достигло 38 381. Скончались за сутки 2 пациента (за всё время – 525).