В Башкирии коронавирусом заболели 89 человек, а выздоровели 82

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в регионах России.
Так, в Башкирии за сутки коронавирусом заболели больше человек, чем выздоровели. Коронавирусную инфекцию выявили у 89 человек, а выздоровели только 82. Общее количество зараженных за всё время пандемии достигло 38 381. Скончались за сутки 2 пациента (за всё время – 525).
В России за сутки коронавирус выявили у 8832 пациентов (за всё время – 5 090 249). Выздоровели — 9020 (4 702 599), скончались — 394 (122 267), одновременно болеют – 265 383.