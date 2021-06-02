Эльбрус Нигматуллин готовится к новому рекорду

Эльбрус Нигматуллин примеряет новый костюм. Именно так называют конструкцию, которая необходима для установки нового рекорда. На этот раз он намерен посадить на себя вертолет, а затем поднять его. Для этого стронгмен придумал, а сейчас изготавливает специальную конструкцию, напоминающую стол. Она станет площадкой для винтокрылой машины Robinson R44 или Agusta. ​

Поиск решений ведется на ходу. Готовит Эльбруса Нигматуллина к рекорду целая команда. Действуют методом проб и ошибок. Фактически вслепую. До него такой рекорд в стране не устанавливал никто.​

Конструкция громоздкая, работа – ювелирная. В ход идут линейки и маркеры. Ошибиться нельзя ни на миллиметр, иначе нагрузка распределиться неравномерно. А даже незначительный перекос площадки поставит под вопрос успех проекта, вплоть до физической травмы спортсмена. Потому примерке, а именно так называют подгон ​железной установки под размеры Эльбруса Нигматуллина, ​ уделяют особое внимание. Стронгмену должно быть удобно и безопасно. ​

​Самая сложность, что нужно подгонять как ортопедический костюм, как в ателье. То есть у каждого человека своя конфигурация тела, для несения большой нагрузки нужно иметь хороший костюм. Сергей Безденежных​, начальник строительного участка

​ Подготовка к посадке вертолета проходит на одном из строительных объектов Уфы. В вырытом котловане подальше от любопытных глаз. Позже силовую конструкцию перевезут, но до этого ее нужно доделать. А пока специальный стол ​ готов лишь наполовину. Есть четыре опоры, сверху установят деревянную площадку, на которую и сядет вертолет. Данная конструкция – ​изобретение спортсмена. Эльбрус провел колоссальную инженерную работу, для этого ему пришлось вспоминать курсы физики и сопромат.​

​Труба 10 мм, диметр квадрат использовался в основе. Мы их соединили мелкими трубами. По моим подсчетом, эта конструкция должна выдержать до 10 тонн и не погнется.​ Эльбрус Нигматуллин​, шестикратный обладатель титула​ «Самый сильный человек России» ​

Но это с запасом. На самом деле речь идет об удержании конструкции с вертолетом весом свыше 500 килограммов в течение нескольких секунд. И в этом заключается другая сложность. Эльбрус Нигматуллин привык работать на выносливость: тащить поезд или баржу, двигать самолет. Сейчас нагрузка ​будет статичной. Здесь задействованы другие мышцы.​

​Конечно, можно было положить на платформу несколько блинов от штанги и нагрузка была бы та же самая, но это неинтересно, А вот посадить вертолет – не бутафорски. Эльбрус Нигматуллин​, шестикратный обладатель титула​ «Самый сильный человек России» ​