Эльбрус Нигматуллин готовится к новому рекорду

Эльбрус Нигматуллин примеряет новый костюм. Именно так называют конструкцию, которая необходима для установки нового рекорда. На этот раз он намерен посадить на себя вертолет, а затем поднять его. Для этого стронгмен придумал, а сейчас изготавливает специальную конструкцию, напоминающую стол. Она станет площадкой для винтокрылой машины Robinson R44 или Agusta.
Поиск решений ведется на ходу. Готовит Эльбруса Нигматуллина к рекорду целая команда. Действуют методом проб и ошибок. Фактически вслепую. До него такой рекорд в стране не устанавливал никто.
Конструкция громоздкая, работа – ювелирная. В ход идут линейки и маркеры. Ошибиться нельзя ни на миллиметр, иначе нагрузка распределиться неравномерно. А даже незначительный перекос площадки поставит под вопрос успех проекта, вплоть до физической травмы спортсмена. Потому примерке, а именно так называют подгон железной установки под размеры Эльбруса Нигматуллина, уделяют особое внимание. Стронгмену должно быть удобно и безопасно.
Подготовка к посадке вертолета проходит на одном из строительных объектов Уфы. В вырытом котловане подальше от любопытных глаз. Позже силовую конструкцию перевезут, но до этого ее нужно доделать. А пока специальный стол готов лишь наполовину. Есть четыре опоры, сверху установят деревянную площадку, на которую и сядет вертолет. Данная конструкция – изобретение спортсмена. Эльбрус провел колоссальную инженерную работу, для этого ему пришлось вспоминать курсы физики и сопромат.
Но это с запасом. На самом деле речь идет об удержании конструкции с вертолетом весом свыше 500 килограммов в течение нескольких секунд. И в этом заключается другая сложность. Эльбрус Нигматуллин привык работать на выносливость: тащить поезд или баржу, двигать самолет. Сейчас нагрузка будет статичной. Здесь задействованы другие мышцы.
Еще неизвестно, когда состоится рекорд. Сейчас спортсмен тренируется три-четыре раза в неделю. Впереди его ждут тесты на аэродроме.