В Уфе прошел товарищеский матч по хоккею с мячом между воспитанниками и тренерами

В Уфе провели товарищескую игру без счета. Воспитанники спортшколы по хоккею с мячом вышли против своих тренеров и ветеранов. Чтобы уравнять шансы, количество игроков в командах сделали разным. Тренировка на льду стала первой за последние несколько месяцев.

Лед в теплое время года уже сам по себе подарок. А если в тренировке принимают участие профессиональные хоккеисты, то это сродни празднику.

Тот случай, когда игра не за очки, а удовольствия ради. И не самый точный пас – повод для шутки, а не выговор. Нетипичная ситуация: на льду семь наставников на несколько возрастных групп в то время, как обычно обходятся двумя. В спортшколе по хоккею с мячом решились на эксперимент и на одно занятие поменяли формат тренировки. Наставники провели совместную товарищескую игру.

Тренировка хорошая, особенно когда тренируешься с мастерами. Сними хорошо играть, они играют в пас, с ними интереснее играть. Ильнар Хазиев, воспитанник спортшколы по хоккею с мячом

По одну сторону Эмма Ганеева – серебряный и бронзовый призер чемпионата мира и ее воспитанники. По другую – представители федерации, тренеры «Кировца», игроки в разные годы защищавшие честь республики. Олег Шарков – прославленный ветеран башкирского хоккея с мячом, 13 лет игравший в Суперлиге, он еще помнит, как развивался этот спорт в советские времена.

Во-первых, было большое желание. Здоровье позволяло, во мне были заинтересованы клубы, поэтому так долго проиграл. Олег Шарков, ветеран хоккея с мячом

Появление команды «Кировец» в чемпионате высшей лиги стало новым витком в развитии этого вида спорта в республике. В школу потянулись новые ученики. На сегодняшний день только в Уфе занимаются около ста школьников.

Желательно, чтобы дети пришли к нам в школу. Сейчас занимается около 90 детей. Виктор Максимов, председатель Федерации хоккея с мячом Республики Башкортостан