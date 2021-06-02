В Уфе прошел масштабный турнир по тайскому боксу

На стадионе «Гастелло» состоялся кубок спортивного клуба «Атлетик», посвященный Дню защиты детей. В соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов из городов и районов республики. Лучших выявляли в течение двух состязаний дней.

Один и самых ярких боев всего турнира. Богдан Майрамалиев атаковал практически весь поединок и в третьем раунде готовился к нокауту оппонента, но воспитанник клуба «Атлетик» Кирилл Абдуляпаров раз за разом поднимался. И все же бой остановил рефери ввиду явного преимущества Богдана. Для 16-летнего спортсмена победа на данном турнира в преддверии чемпионата России была важна.

Я победил, потому что был опытнее. Хотел завершить технически, чтобы было на что посмотреть, но все равно получилось очень интересно. Богдан Майрамалиев, победитель турнира по тайскому боксу

А юному Аскару Ишмуратову для победы не хватило совсем немного. Во втором раунде он повредил ногу и не сумел завершить бой из-за травмы. Аскар занимается тайским боксом, а также ушу-саньда.

Мне было дискомфортно бить, я не привык бить в другие места и поэтому проиграл. Аскар Ишмуратов, серебряный призер турнира по тайскому боксу

Соревнования объединили около 200 тайских боксеров. Открытый статус турнира позволил побороться за победу спортсменам Уфы, Сибая, Туймазов и Белебеевского района.

Много начинающих спортсменов. В целом уровень достаточно хороший, показывают достойно все себя. Вилен Мусин, президент Федерации тайского бокса Республики Башкортостан