В Уфе прошел первый республиканский турнир по пляжному регби

В Уфе прошел первый республиканский турнир по пляжному регби, посвященный Дню защиты детей. Всего в соревнованиях приняло участие более 70 спортсменов. Игры прошли среди взрослых и среди детей.

Лучшим коллективом у юных регбистов стала команда школы №110, у мужчин золото завоевали представители регбийного клуба «Уфа», на втором месте представители Стерлитамака, на третьем – Ишимбая. Турнир по пляжному регби состоялся впервые, в будущем организаторы планируют сделать его традиционным.

Пляжным регби мы в Уфе занимаемся уже четыре года. Регби развивается. Мы часто занимали призовые места на всероссийских турнирах. Александр Магелат, президент Федерации регби Республики Башкортостан

На этой неделе уфимцы отправятся на чемпионат России по пляжному регби. Он пройдет в Анапе, а в столице республик в июле планируется провести еще один детский турнир.