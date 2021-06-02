В Уфе прошел первый республиканский турнир по пляжному регби, посвященный Дню защиты детей. Всего в соревнованиях приняло участие более 70 спортсменов. Игры прошли среди взрослых и среди детей.
Лучшим коллективом у юных регбистов стала команда школы №110, у мужчин золото завоевали представители регбийного клуба «Уфа», на втором месте представители Стерлитамака, на третьем – Ишимбая. Турнир по пляжному регби состоялся впервые, в будущем организаторы планируют сделать его традиционным.
На этой неделе уфимцы отправятся на чемпионат России по пляжному регби. Он пройдет в Анапе, а в столице республик в июле планируется провести еще один детский турнир.