Жителю Башкирии грозит 20 лет тюремного заключения за убийство друга

По версии следствия, в апреле 2020 года мужчина подвозил своего знакомого, при этом зная, что пассажир имеет при себе крупную сумму денег. Около лесопосадки у дороги Уфы-Янаул водитель остановил машину и напал на знакомого с топором. Он нанёс ему несколько смертельных ударов, а после украл банковскую карту, телефон и паспорт.