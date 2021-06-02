Жителю Башкирии грозит 20 лет тюремного заключения за убийство друга

Сегодня, 2 июня, в Верховном суде Башкирии состоялись прения по жуткому уголовному делу. Жителя Калтасинского района обвиняют в жестоком убийстве знакомого.
По версии следствия, в апреле 2020 года мужчина подвозил своего знакомого, при этом зная, что пассажир имеет при себе крупную сумму денег. Около лесопосадки у дороги Уфы-Янаул водитель остановил машину и напал на знакомого с топором. Он нанёс ему несколько смертельных ударов, а после украл банковскую карту, телефон и паспорт.
В течение следующих нескольких дней обвиняемый снял с карты погибшего в общей сложности 420 тысяч рублей. Свою вину мужчина признаёт лишь частично. Прокурор запросил для предполагаемого убийцы 20 лет тюремного заключения в исправительной колонии строгого режима.