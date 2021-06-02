Радий Хабиров возглавил делегацию Башкирии на ПЭМФ-2021

Туристическое направление развития Башкортостана раскрыто через дизайн переговорной комнаты, выполненный в виде знаменитой башкирской пещеры «Шульган-Таш», а также внешнего оформления стенда с картой природных ресурсов региона. В зоне для делового общения гостей стенда планируют угощать травяным чаем и новинками продукции компании «Башспирт». А в зоне башкирских традиций можно попробовать свежий башкирский бортевой мёд, увидеть и услышать от потомственного бортевика седьмого поколения Анура Вахитова, как его добывают. На стенде расположена колода (борть), она имитирует природное жильё пчел.