Радий Хабиров возглавил делегацию Башкирии на ПЭМФ-2021

Со 2 по 5 июня проходит XXIV Петербургский международный экономический форум. На мероприятии активное участие принимает делегация из Башкирии, которую возглавил лично Радий Хабиров.
Глава Башкирии выступит с докладом на пленарном заседании форума «Спорт против COVID-19: новая миссия и стратегия развития». Делегация республики представила на мероприятии необычный стенд, передающий ароматы степей Башкирии.
В рамках форума Башкортостан планирует заключить более 20 соглашений, которые позволят привлечь в регион инвестиции и создать новые рабочие места. В частности, 3 июня состоится подписание самого большого концессионного соглашения в России о строительстве нового выезда из Уфы на автомобильную дорогу федерального значения М-5 «Урал» («Восточный выезд»)» между руководством республики, банком ВТБ и госкорпорацией развития ВЭБ.РФ. Документ откроет доступ к кредитным средствам в рамках программы «Фабрика проектного финансирования».
Также в планах – подписание крупнейшего инвестиционного соглашения между Башкортостаном и «Башкирской содовой компанией».
В программе работы делегации – рабочие встречи, панельные дискуссии, участие в круглых столах по ключевым вопросам социально-экономического развития страны и регионов. На площадке ПМЭФ состоится и запуск обратного отсчёта 70 дней до старта первенства мира по спортивной борьбе среди юниоров, которое пройдёт в Уфе с 11 по 23 августа 2021 года.
На форуме работает выставочный стенд Башкортостана. Он является одной из самых крупных региональных площадок ПМЭФ – его площадь составляет 231 кв. м – и включает в себя несколько функционально-тематических зон.
Зона «Центр управления республикой» выполнена в футуристическом стиле с экранами и touch-панелью.
Авиационный кластер региона представлен экспозицией ПАО «ОДК-УМПО», группы компаний «Геоскан» и Кумертауского авиационного производственного предприятия. В этой зоне расположены макеты вертолёта К-32, двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-30ПМ, квадрокоптера «Геоскан Gemini», беспилотного самолета «Геоскан-201» и беспилотного авиационного комплекса IDS-5.
Туристическое направление развития Башкортостана раскрыто через дизайн переговорной комнаты, выполненный в виде знаменитой башкирской пещеры «Шульган-Таш», а также внешнего оформления стенда с картой природных ресурсов региона. В зоне для делового общения гостей стенда планируют угощать травяным чаем и новинками продукции компании «Башспирт». А в зоне башкирских традиций можно попробовать свежий башкирский бортевой мёд, увидеть и услышать от потомственного бортевика седьмого поколения Анура Вахитова, как его добывают. На стенде расположена колода (борть), она имитирует природное жильё пчел.
Справка: Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проводится с 1997 года. С 2006 года проходит под патронатом Президента Российской Федерации. За прошедшие годы форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В 2020 году ПМЭФ не проводили из-за пандемии коронавируса.
По итогам ПМЭФ-2019 Башкортостан подписал инвестиционные документы на общую сумму порядка 82 млрд рублей. Этот форум по объёму привлечённых инвестиций стал рекордным для республики. Так, в 2018 году портфель инвестсоглашений составил всего 30 млрд рублей.
В числе крупных реализованных проектов по итогам ПМЭФ-19 – открытие в Благовещенске производственной площадки ведущей транспортно-экспедиторской компании России RAILGO, запуск группой компаний «Хевел» солнечной электростанции (СЭС) в Бурзянском районе, открытие Стерлибашевской СЭС компании «Солар Системс».
Фото: glavarb.ru