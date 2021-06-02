Башкирия представила свой потенциал делегации Катара на ПМЭФ-2021

Со 2 по 5 июня проходит Петербургский международный экономический форум. На мероприятии активное участие принимает делегация из Башкирии под руководством Главы региона Радия Хабирова.
Так, сегодня, 2 июня, потенциал Башкирии представили делегации Катара. Министр торговли и промышленности страны Али бен Ахмед аль-Кувари ознакомился со стендом Башкирии, узнал, как добывают бортевой мёд, и даже попробовал башкирское лакомство.
«Первые контакты уже налажены, переговоры состоялись», — заявил журналистам по итогам состоявшейся презентации вице-премьер республиканского правительства, министр сельского хозяйства Башкортостана Ильшат Фазрахманов.
Речь, в частности, идет о компании «Хасад фуд» — инвесторе в области еды из Катара.
Генеральный директор этой компании господин Мубарек, попробовав башкирский мед, отметил его высокое качество. Он выразил заинтересованность в оптовых поставках натурального меда из Башкортостана в Катар.
«Я увидел республику, богатую натуральными ресурсами, в которой проживают очень дружелюбные люди, — заявил он журналистам после презентации Башкортостана. — Я разбираюсь в меде и могу сказать, что башкирский мед — очень высокого качества. Нас также заинтересовали поставки башкирской говядины и баранины. Я надеюсь на продолжение нашего сотрудничества. Уверен: это будет не краткосрочная сделка, а долгосрочные отношения».
Между тем, как сообщил Ильшат Фазрахманов, в течение недели делегации Катара будет представлена вся необходимая информация о возможных поставках башкирской продукции.
«Это поставки говядины, баранины, меда и другой продукции, которая идет под маркой халяль, — добавил он. — К сожалению, о Башкортостане в Катаре мало что знают. Наша продукция там не присутствует в больших объемах. Попробовав ее сегодня здесь, на форуме, они заинтересовались. Сложились первые контакты».
Фото: ИА Башинформ.