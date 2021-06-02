Башкирия представила свой потенциал делегации Катара на ПМЭФ-2021

«Я увидел республику, богатую натуральными ресурсами, в которой проживают очень дружелюбные люди, — заявил он журналистам после презентации Башкортостана. — Я разбираюсь в меде и могу сказать, что башкирский мед — очень высокого качества. Нас также заинтересовали поставки башкирской говядины и баранины. Я надеюсь на продолжение нашего сотрудничества. Уверен: это будет не краткосрочная сделка, а долгосрочные отношения».