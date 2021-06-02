Первый вице-премьер Башкирии о ПМЭФ-2021: «Будем работать более активно»

Со 2 по 5 июня проходит Петербургский международный экономический форум. В мероприятии активное участие принимает и делегация из Башкирии под руководством Главы региона.
ПМЭФ – авторитетная площадка, на которой республика может показать весь свой потенциал. Такого мнения придерживается первый заместитель премьер-министра Башкирии, министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Маратов.
По его словам, проекты касаются всех сфер. Одной из основных на стенде региона является экспозиция авиационно–промышленного кластера, также большой акцент делается на цифровизацию.
Напомним, стенд Башкортостана состоит из семи функциональных объектов. Зона «Центр управления республикой» выполнена в футуристическом стиле с экранами и touch-панелью. Авиационный кластер региона представлен экспозицией ПАО «ОДК-Уфимское мотостроительное производственное объединение», ГК «Геоскан» и «Кумертауским авиационным производственным предприятием» (КумАПП). В этой зоне расположились макеты вертолета К-32, двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-30ПМ, квадрокоптера «Геоскан Gemini», беспилотного самолета «Геоскан-201» и беспилотного авиационного комплекса IDS-5.
Туристическое направление развития Башкортостана раскрыто через дизайн переговорной комнаты, которая представлена в виде известной башкирской пещеры «Шульган-Таш», а также внешнего оформления стенда с картой природных ресурсов региона. В зоне для делового общения гостей стенда планируют угощать травяным чаем и новинками продукции компании «Башспирт».
А в зоне башкирских традиций можно не только угоститься свежим башкирским бортевым медом, но увидеть, а также услышать, как его добывают от потомственного бортевика седьмого поколения Анура Вахитова. На стенде расположена колода (борть), имитирующая природное жилье пчел.
Фото: ИА Башинформ.