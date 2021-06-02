«Не мой косяк»: мэр Агидели пошутил про завод Tesla в Башкирии

В России проходит важное экономическое событие – Петербургский международный экономический форум, где у каждого региона есть шанс представить свой потенциал иностранным предпринимателям и привлечь новые инвестиции.

Активное участие в мероприятии принимает и делегация из Башкирии, удивляя зарубежных гостей культурой и природой республики. Представители республики планируют подписать 20 важных соглашений, направленных на развитие экономики региона.

Тем временем в Башкирии сегодня вечером мэр Агидели Фанис Гильванов заявил на своей страничке в соцсетях, что завод Илона Маска – Tesla — будет построен именно в его городе. Соответствующий пост сразу же был подхвачен многими уважаемыми изданиями, ведь глава города априори не может шутить на подобные темы. Тем более, что завод Tesla мог подарить не только новые инвестиции республике и городу в частности, но и обеспечить горожан высокооплачиваемыми рабочими местами.

Лишь спустя 20 минут после публикации Гильванов написал в комментариях, что это всего лишь шутка. Пост был отредактирован, появился призыв читать комментарии. В изначальной версии поста этого не было, новость смотрелась как реальная (скрин есть в распоряжении редакции).

Однако и этого времени хватило, чтобы многие уважаемые республиканские издания сделали новость со ссылкой на пост мэра Агидели. Возмущенным журналистам, которые пришли в комментарии к Гильванову, мэр посоветовал «не брать это близко к сердцу».

Я разместил эту прикольную новость на своей личной странице. Если кто, не прочитав комментарии, бросились ретранслировать, извините, как в народе говорят: «Не мой косяк». Фанис Гильванов, мэр Агидели