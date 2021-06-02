Башкирия на ПМЭФ: итоги первого дня форума

В Северной столице начался Петербургский международный экономический форум. Среди участников представлена и наша республика. В первые же часы работы правительство Башкортостана заключило соглашение с инвестором, который вложит в развитие агрокомплекса региона более 1 миллиарда рублей. Всего же делегация республики под руководством Радия Хабирова до 5 июня намерена провести не менее 20 деловых встреч.
Десятки стран, тысячи участников, сотни журналистов. ПМЭФ стал самым крупным очным мероприятием с начала пандемии. В прошлом году его отменили из-за коронавируса, на этот раз решили провести с соблюдением строгих санитарных правил. Башкортостан, постоянный участник форума, вновь удивил гостей.
Не заметить стенд республики среди остальных невозможно. Во-первых, из-за его размера – 231 квадратный метр. Больше только у хозяев, а также уличный павильон Краснодарского края. Во-вторых, гостей привлекает аромадизайн. На площадке распыляют специально разработанные духи с запахами башкирских степей и лесов. Здесь же можно отведать и известный на весь мир настоящий башкирский мёд.
Неравнодушным к башкирскому мёду остался и министр торговли и промышленности Катара Али бен Ахмед аль-Кувари. Зашёл, можно сказать, по-соседски: стенды расположены рядом. Гостя встретил вице-премьер Башкортостана Ильшат Фазрахманов. В ходе переговоров была достигнута договоренность о поставке халяльной продукции на Аравийский полуостров.
Более миллиарда рублей инвестирует в сельское хозяйство республики компания «А7 Агро», которая работает в нескольких регионах страны, а в Башкортостане присутствует с 2017 года. Подписанное соглашение подразумевает расширение присутствия в регионе и открытие новых предприятий в Куюргазинском, Балтачевском и Бижбулякском районах.
Башкортостан представил на стенде свой авиационно-промышленный кластер и туристический потенциал. Для этого прямо в павильоне Экспофорума установили уменьшенную копию всемирно известной пещеры Шульган-Таш. Именно в ней будут проходить практически все официальные переговоры руководства республики с будущими инвесторами.
Особый интерес у гостей вызвала презентация Центра управления республикой. Эта зона выполнена в футуристическом стиле с экранами и тач-панелью. Одним движением руки можно получить информацию о любом городе или районе Башкортостана, увидеть сильные и слабые стороны муниципалитетов. Внедрена эта система и в других регионах страны. Коллеги смогли перенять опыт друг у друга.
Завтра на полях Международного экономического форума Башкортостан подпишет с банком ВТБ и корпорацией развития ВЭБ.РФ самое большое концессионное соглашение в России. Оно касается строительства нового выезда из Уфы на трассу М5. Ещё один из крупнейших инвестиционных документов будет закреплен между республикой и Башкирской содовой компанией.