В Уфе силовики отрабатывали навыки захвата террористов-отравителей

«Террористы», используя биологические вещества, массово «отравили» уфимцев. В столице Башкирии прошли учения силовиков. По легенде, на фармацевтическое предприятие проникли вооруженные лица и устроили пожар.
После этого в больницы стали массово обращаться жители Уфы с признаками пищевых отравлений. Ответственность за совершенное взяла на себя группа вооруженных лиц, которая опубликовала видеоролик в Интернете.
Условных террористов блокировали в одном из СНТ в Демском районе Уфы. Оттуда эвакуировали всех жильцов, и спецназ нейтрализовал «боевиков». В Оперативном штабе в республике отметили готовность правоохранительных ведомств, органов власти и местного самоуправления к решению задач по борьбе с терроризмом.