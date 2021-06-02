Пасечники Башкирии винят в гибели пчел обработку лесов от шелкопряда

В южных районах Башкортостана выясняют, в чем причина массового мора пчёл. Пасечники в произошедшем винят лесников, которые обработали окрестности химикатами для уничтожения шелкопряда.

Каждое утро у пасечников начинается с уборки. Только не меда, а мертвых пчёл. В хозяйстве семьи Хабибуллиных – 135 ульев. И возле каждого насекомых можно собирать горстями. Такого, говорят фермеры, у них ещё не было.

Совком выгребали прям. В некоторых семьях погибло больше половины. Если рабочая пчела уменьшится, некому будет кормить расплод, носить нектар. Семья обречена. Урал Хабибуллин, пчеловод

Для Урала Хабибуллина пчёлы – дело всей жизни. Он занимается этим уже почти 30 лет. В прошлом году на пасеке собрали 5 тонн меда. Теперь же главная задача – хотя бы просто сохранить пчелосемьи живыми.

Как говорят пасечники, сейчас пчёлы на пике своего развития после зимовки. Они, что называется, привели себя в форму и как раз были готовые к добыче того самого товарного меда. Однако учитывая нынешнюю ситуацию, делать хоть какие-то прогнозы по урожаю уже не приходится.

Массовый мор пчеловоды связывают с обработкой химикатами лесов. В этом году в окрестностях столкнулись с другой напастью – нашествием шелкопрядов. Чтобы избавиться от насекомых, пострадавшие территории опрыскивают специальными средствами – не только с земли, но и с воздуха.

Обрабатывали двумя препаратами, один не токсичен, для пчел не опасен. Другой имеет опасность номер один. Пчеловодов предупреждали под роспись. Иван Гаврилов, начальник отдела Управления лесничествами по Кугарчинскому лесничеству

Пчеловоды в один голос жалуются, что по поводу обработки территорий их, может, и предупреждали, а вот конкретные сроки не обозначили. А в некоторых случаях авиаотряды нарушали график. А потому в хозяйствах просто не успели вовремя подготовится и принять защитные меры.

Пчеловодам нужно дать график, а они его сделали в процессе работы, и уехать на другое место никто не мог. Но даже имеющийся график они нарушают. Алексей Самойлов, председатель Ассоциации пчеловодов Кугарчинского района

Пострадали, в основном, южные районы Башкортостана: помимо Кугарчинского, Зилаирский, Зианчуринский и Куюргазинский.

На компенсацию пчеловоды смогут рассчитывать, если будет доказана гибель пчел от химических веществ. Сначала нужно получить результаты анализов, а потом обратиться в суд. Алмаз Галимов, заместитель начальника отдела Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан