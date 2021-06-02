Пасечники Башкирии винят в гибели пчел обработку лесов от шелкопряда

В южных районах Башкортостана выясняют, в чем причина массового мора пчёл. Пасечники в произошедшем винят лесников, которые обработали окрестности химикатами для уничтожения шелкопряда.
Каждое утро у пасечников начинается с уборки. Только не меда, а мертвых пчёл. В хозяйстве семьи Хабибуллиных – 135 ульев. И возле каждого насекомых можно собирать горстями. Такого, говорят фермеры, у них ещё не было.
Для Урала Хабибуллина пчёлы – дело всей жизни. Он занимается этим уже почти 30 лет. В прошлом году на пасеке собрали 5 тонн меда. Теперь же главная задача – хотя бы просто сохранить пчелосемьи живыми.
Как говорят пасечники, сейчас пчёлы на пике своего развития после зимовки. Они, что называется, привели себя в форму и как раз были готовые к добыче того самого товарного меда. Однако учитывая нынешнюю ситуацию, делать хоть какие-то прогнозы по урожаю уже не приходится.
Массовый мор пчеловоды связывают с обработкой химикатами лесов. В этом году в окрестностях столкнулись с другой напастью – нашествием шелкопрядов. Чтобы избавиться от насекомых, пострадавшие территории опрыскивают специальными средствами – не только с земли, но и с воздуха.
Пчеловоды в один голос жалуются, что по поводу обработки территорий их, может, и предупреждали, а вот конкретные сроки не обозначили. А в некоторых случаях авиаотряды нарушали график. А потому в хозяйствах просто не успели вовремя подготовится и принять защитные меры.
Пострадали, в основном, южные районы Башкортостана: помимо Кугарчинского, Зилаирский, Зианчуринский и Куюргазинский.
К пострадавшим направлены специальные комиссии, которые отобрали пробы погибших пчел, а также растений с образцами пыльцы. В ближайшее время специалисты обещают дать точный ответ, что же погубило насекомых.