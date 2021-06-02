В Башкирии таксист убил пассажира топором

20 лет лишения свободы за убийство и кражу почти полумиллиона рублей. Такое наказание предложил вынести подозреваемому в совершении жестокого убийства прокурор Башкортостана Владимир Ведерников.

В Верховном суде республики состоялись прения по резонансному уголовному делу. По версии следствия, в апреле прошлого года обвиняемый, который работал таксистом, узнал о крупной сумме денег на банковской карте у пассажира. Мужчина остановился в лесополосе на трассе Уфа – Янаул и зарубил топором.