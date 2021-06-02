На телеканале БСТ пройдет брифинг по вопросам организации летнего отдыха в Башкирии

Где в республике отдохнуть всей семьей, какие туристические маршруты создадут в регионе и как организованы меры безопасности при купании? 3 июня в 19:00 телеканал БСТ И Центр управления республикой проведут в прямом эфире брифинг по вопросам организации летнего отдыха в Башкирии.

Вместе с гостями выясним, каким ожидается туристический сезон в Башкирии в 2021 году, а также узнаем обо всех деталях организации детского отдыха. Вопросы по теме брифинга можно оставлять в группе БСТ в соцсети «ВКонтакте» уже сейчас.