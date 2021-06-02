С опухолью и без слуховых проходов: малышу из Уфы срочно нужна помощь

У годовалого Богдана Дубровского из Уфы нет обоих слуховых проходов. Кроме того, недавно у ребенка нашли опухоль. Как помочь крохе?

5 месяцев с самого рождения малыш жил в тишине. Во взгляде непонимание: что происходит? Первые звуки в жизни Богдана появились на приёме у сурдолога. Слуховые аппараты настраивают индивидуально. Такой аксессуар стал обязательным больше полугода назад, кроха уже привык.

Слуховые аппараты крепятся так, чтобы они плотно прилегали к голове. Звук поступает через кость. У малыша тугоухость 3 степени, и слуховых проходов у Богдана нет. Патология встречается одна на 10 тысяч случаев, чаще у мальчиков и обычно только с одной стороны.

Мы попали в 10%, которые полностью не слышат. Ребенку требуется аппарат, который нужно менять каждые 4 года. Анастасия Дубровская, мама Богдана

Но проблема не только в этом. Врачи из Америки обнаружили опухоль. Мама Богдана отправила медикам анализы, консультация проходила онлайн.

Опухоль как киста, она растет и может задеть слуховые косточки, дойти до лицевого нерва – тогда ребенка перекашивает. А если дойдет до мозга, то всё. В России хорошо прооперированных двусторонних пока нет, я не встречала. Анастасия Дубровская, мама Богдана

Надежду дали в США. Там готовы принять малыша. По словам медиков, необходимо сделать 2 операции с промежутком в полгода.

С кожи головы срезается кожа для прохода, который сверлится лазером. Создают искусственную барабанную перепонку. Ухо делают из синтетического материала, обтягивают кожей с бедра. Каждый год ухо нужно ездить прочищать, само ухо не очищается. 99,9% детей после этой операции слышат сразу. Анастасия Дубровская, мама Богдана