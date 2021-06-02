С опухолью и без слуховых проходов: малышу из Уфы срочно нужна помощь

У годовалого Богдана Дубровского из Уфы нет обоих слуховых проходов. Кроме того, недавно у ребенка нашли опухоль. Как помочь крохе?
5 месяцев с самого рождения малыш жил в тишине. Во взгляде непонимание: что происходит? Первые звуки в жизни Богдана появились на приёме у сурдолога. Слуховые аппараты настраивают индивидуально. Такой аксессуар стал обязательным больше полугода назад, кроха уже привык.
Слуховые аппараты крепятся так, чтобы они плотно прилегали к голове. Звук поступает через кость. У малыша тугоухость 3 степени, и слуховых проходов у Богдана нет. Патология встречается одна на 10 тысяч случаев, чаще у мальчиков и обычно только с одной стороны.
Но проблема не только в этом. Врачи из Америки обнаружили опухоль. Мама Богдана отправила медикам анализы, консультация проходила онлайн.
Надежду дали в США. Там готовы принять малыша. По словам медиков, необходимо сделать 2 операции с промежутком в полгода.
Вот только есть проблема – высокая стоимость хирургических вмешательств. Необходимо собрать почти 200 тысяч долларов. По нынешнему курсу это 14 с половиной миллионов рублей. Мама Богдана открыла сбор средств. В «Инстаграме» она ведёт страницу, где выкладывает отчёты. Помочь можем и мы с вами. Если всего лишь 14 с половиной тысяч человек перечислят по 1000 рублей, то сбор закроется. Сумму можно отправить любую – даже 100 рублей сыграют роль в жизни крохи, у которого ещё есть шанс услышать самостоятельно и научиться говорить «спасибо».