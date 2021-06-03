В Башкирии продолжаются поиски 71-летней Нины Мелехиной

В Бирске продолжают искать пропавшую без вести 71-летнюю Нину Мелехину. Местонахождение пенсионерки остается неизвестным с 28 мая: в тот день она ушла из дома и не вернулась.
Приметы: карие глаза, седые волосы, обычное телосложение, рост около 165 см. Она была одета в черную толстовку и бриджи серого цвета.
В поисках Нины Мелехиной принимают участие волонтеры отряда "Лиза Алерт". Как сообщают поисковики, женщина страдает потерей памяти.
Обладающих какой-либо информацией волонтеры просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700 54 52, 8 (917) 781 93 34 или 112.