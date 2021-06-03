В Уфе прошла выставка работ учащихся архитектурной школы

На мероприятии учащиеся архитектурной школы демонстрируют свои поделки. В этот раз ребята показали свои идеи домов будущего. На выставке представлены как макеты проектов, так и их чертежи и рисунки.

Кроме того, кружок представил фильм, который делали сами учащиеся. В течение года они путешествовали по республике в поиске интересных архитектурных сооружений. На их основе они создавали инсталляции для киноленты.