Владимир Путин встретился с победителями предварительного голосования «Единой России»

«Принятый закон — это очень радостное событие для всех территорий. У нас в республике уровень газификации достаточно высокий, но в план уже заявились 2,5 тысячи мордовских семей. 500 из них живут в поселке Николаевка, расположенном в черте Саранска. Это говорит о том, что тема газификации актуальна как для села, так и для города. Люди рады, ждут, но они переживают, что это произойдет не быстро», — сказала Юлия Оглоблина.