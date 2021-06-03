В Башкирии из-за дождя произошла смертельная авария: погибли две женщины

Как сообщает пресс-служба ГИБДД РБ, 46-летний уфимец за рулём «Лады Калина» допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. После дождя трасса была скользкой на поворотах. По предварительным данным, машина перевернулась около четырёх раз.