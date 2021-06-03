В Башкирии из-за дождя произошла смертельная авария: погибли две женщины

2 июня в Кушнаренковском районе произошла жуткая авария. Инцидент зафиксирован на 20 км автодороги Дмитриевка-Кушнаренково.

Фото №1 - В Башкирии из-за дождя произошла смертельная авария: погибли две женщины

Как сообщает пресс-служба ГИБДД РБ, 46-летний уфимец за рулём «Лады Калина» допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. После дождя трасса была скользкой на поворотах. По предварительным данным, машина перевернулась около четырёх раз.

Водителя в срочном порядке госпитализировали. В салоне также находились две пассажирки 56 и 39 лет. Обе несчастные погибли.

Известно, что участок дороги, на котором произошла авария, был недавно отремонтирован.

Фото: ГИБДД РБ. 

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