В Башкирии из-за дождя произошла смертельная авария: погибли две женщины

2 июня в Кушнаренковском районе произошла жуткая авария. Инцидент зафиксирован на 20 км автодороги Дмитриевка-Кушнаренково.
Как сообщает пресс-служба ГИБДД РБ, 46-летний уфимец за рулём «Лады Калина» допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. После дождя трасса была скользкой на поворотах. По предварительным данным, машина перевернулась около четырёх раз.
Водителя в срочном порядке госпитализировали. В салоне также находились две пассажирки 56 и 39 лет. Обе несчастные погибли.
Известно, что участок дороги, на котором произошла авария, был недавно отремонтирован.
Фото: ГИБДД РБ.