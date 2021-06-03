Жителей Уфы просят убирать машины во время комплексной уборки дворов

В Уфе продолжается комплексная уборка. Коммунальщики провели ее во дворе многоквартирного дома №68 по улице Достоевского. Сотрудники Треста жилищного хозяйства очищали территорию от мусора, травы и мешающих передвижению веток деревьев и кустарников.

Работники закрашивали граффити, загружали в специальную технику мусор и вывозили его с территории двора, а также провели кронирование деревьев и обновили песок в песочнице. Аналогичные работы проводятся в каждом районе города. Специалисты просят оказывать поддержку и убирать автомобили на время проведения очистки придомовой территории.

Фото №1 - Жителей Уфы просят убирать машины во время комплексной уборки дворов

График у нас сформирован, на сайте ТЖХ он тоже имеется, по дворам в какой день будут убираться. Если жители видят объявление о комплексной уборке и убирали бы машины с парковок, то намного быстрее бы проводилась уборка.

Ильшат Насретдинов, заместитель директора треста жилищного хозяйства Ленинского района г. Уфы
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