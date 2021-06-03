Жителей Уфы просят убирать машины во время комплексной уборки дворов

График у нас сформирован, на сайте ТЖХ он тоже имеется, по дворам в какой день будут убираться. Если жители видят объявление о комплексной уборке и убирали бы машины с парковок, то намного быстрее бы проводилась уборка.

Ильшат Насретдинов, заместитель директора треста жилищного хозяйства Ленинского района г. Уфы