Жителей Уфы просят убирать машины во время комплексной уборки дворов

В Уфе продолжается комплексная уборка. Коммунальщики провели ее во дворе многоквартирного дома №68 по улице Достоевского. Сотрудники Треста жилищного хозяйства очищали территорию от мусора, травы и мешающих передвижению веток деревьев и кустарников.
Работники закрашивали граффити, загружали в специальную технику мусор и вывозили его с территории двора, а также провели кронирование деревьев и обновили песок в песочнице. Аналогичные работы проводятся в каждом районе города. Специалисты просят оказывать поддержку и убирать автомобили на время проведения очистки придомовой территории.