В Уфе осудят пенсионера за травму школьника от снегоуборочной машины

70-летний житель Уфы предстанет перед судом. Мужчину считают виновным в травме школьника.

Напомним, в декабре 2020 года на территории уфимского лицея 9-летний школьник попал в снегоуборочную машину. У мальчика затянуло ногу, а вытащить его удалось только спасателям. Врачи диагностировали ребёнку рваную рану левой голени и перелом лодыжки.

При этом прокуратура отмечает, что 70-летний сотрудник учебного учреждения нарушил правила безопасности при выполнении снегоуборочных работ. Свою вину он полностью признал, а уголовное дело направлено в суд.

Также четверо должностных лиц лицея были привлечены к дисциплинарной ответственности.