В Уфе пройдет первенство России по легкой атлетике

Накануне в столицу республики приезжала комиссия из Москвы, чтобы оценить место соревнования. Первенство пройдет на стадионе перед Центром спортивной подготовки Римы Баталовой.

Проверили электронику, технику, работу судейского корпуса, хронометристов. Для этого в столице республики провели Кубок Башкортостана по легкой атлетике. Участники выявляли сильнейших в пяти дисциплинах: в беге на 200, 800 метров и на три километра. А также в толкании ядра и прыжках в длину.

Хотелось прыгнуть лучше, ветер мешал, прямо в лицо дул. Из-за этого результат похуже. Разбег подвел немножко, не получилось подобрать идеально.

Мария Мухаматьярова, участница соревнований

В Кубке республики не приняли участие команды из Стерлитамака и Бирска. Легкоатлеты из этих городов отправились на первенство Приволжского федерального округа в Чебоксары.

Немного снижение будет. Неделю назад мы провели первенство республики среди юношей среднего и старшего возраста. Сейчас идет этап подготовки к Спартакиаде, к молодежному первенству и к чемпионату.

Геннадий Алексеев, главный тренер сборной Республики Башкортостан по легкой атлетике
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