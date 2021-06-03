В Уфе пройдет первенство России по легкой атлетике

Накануне в столицу республики приезжала комиссия из Москвы, чтобы оценить место соревнования. Первенство пройдет на стадионе перед Центром спортивной подготовки Римы Баталовой.

Проверили электронику, технику, работу судейского корпуса, хронометристов. Для этого в столице республики провели Кубок Башкортостана по легкой атлетике. Участники выявляли сильнейших в пяти дисциплинах: в беге на 200, 800 метров и на три километра. А также в толкании ядра и прыжках в длину.