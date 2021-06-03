Город в Башкирии ушёл под воду после сильного ливня

2 июня жители Салавата столкнулись с настоящим ненастьем. Город затопило после сильного ливня и грозы. Кадрами наводнения горожане поделились в социальных сетях.

Ливень в Салавате оказался таким сильным, что затопил дороги, улицы, подвалы и даже подъезды некоторых домов. Горожане пожаловались на серьёзную проблему с ливнёвками, которые в этом году просто заглушили. Это привело к скоплению воды и потопу.

Ещё одним происшествием в Салавате стала гроза, которая била по жилым домам. Так, жильцы одной из таких многоэтажек сообщили, что после удара молнии в доме отключилось электричество, которое было восстановлено только к ночи.