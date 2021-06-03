В Башкирии работает мобильный диабет-центр

В Башкирии работает «Диамобиль». Лабораторный комплекс для обследования больных сахарным диабетом прибыл из Москвы вместе со столичными специалистами. Прием ведется на площадке Республиканской клинической больницы им. Куватова. Далее медицинский автомобиль отправится в Стерлитамак и Сибай. В Башкирии он пробудет неделю.
Уфимка Валентина Куценко с диабетом второго типа живет уже 20 лет. Соблюдает диету, лечится медикаментозно. На обследование к столичным специалистам направили из поликлиники по месту жительства. Врач отмечает, что чувствительность до основания пальцев у Валентины Куценко снижена, может развиться синдром диабетической стопы.
Лабораторный комплекс «Диамобиль» прибыл из Москвы вместе со специалистами, в числе которых эндокринолог, офтальмолог, кардиолог и нефролог. Выездная помощь регионам действует почти 20 лет. В нашей республике зарегистрировано более 116 тысяч человек, страдающих сахарным диабетом.
Региональный Минздрав и Эндокринологический научный центр также подписали соглашение о сотрудничестве. Речь идет об оказании специалистами учреждения лечебной помощи башкирским пациентам. Также центр готов обучать местных врачей по этому направлению.
Это и о научной деятельности, наука не стоит на месте. У нас были интересные взаимосвязи были в плане научной деятельности, в плане и этнических групп.
Далее медицинский автомобиль отправится в Стерлитамак и Сибай. В первую, очередь будут обследованы пациенты, стоящие на учете – около 300 человек.