В Башкирии работает мобильный диабет-центр

В Башкирии работает «Диамобиль». Лабораторный комплекс для обследования больных сахарным диабетом прибыл из Москвы вместе со столичными специалистами. Прием ведется на площадке Республиканской клинической больницы им. Куватова. Далее медицинский автомобиль отправится в Стерлитамак и Сибай. В Башкирии он пробудет неделю.

Уфимка Валентина Куценко с диабетом второго типа живет уже 20 лет. Соблюдает диету, лечится медикаментозно. На обследование к столичным специалистам направили из поликлиники по месту жительства. Врач отмечает, что чувствительность до основания пальцев у Валентины Куценко снижена, может развиться синдром диабетической стопы.

Каждого пациента обследуем на предмет атеросклероза. На высоких сахарах бляшки начинают активно расти и могут закупорить просвет сосуда. Это опасно для сосудов стопы. И развивается гангрена. Екатерина Артемова, сотрудник отделения диабетической стопы эндокринологического научного центра

Очень рада, что меня направили сюда. Буду знать как и что, лучше будет лечение назначено. Валентина Куценко

Лабораторный комплекс «Диамобиль» прибыл из Москвы вместе со специалистами, в числе которых эндокринолог, офтальмолог, кардиолог и нефролог. Выездная помощь регионам действует почти 20 лет. В нашей республике зарегистрировано более 116 тысяч человек, страдающих сахарным диабетом.

Это очень важно, как для наших пациентов, осмотр столичных специалистов, так и для наших врачей, которые обучаются новым методам обследования, лечения пациентов с сахарным диабетом. Гульнара Зиннурова, первый заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан

Региональный Минздрав и Эндокринологический научный центр также подписали соглашение о сотрудничестве. Речь идет об оказании специалистами учреждения лечебной помощи башкирским пациентам. Также центр готов обучать местных врачей по этому направлению.

Это и о научной деятельности, наука не стоит на месте. У нас интересные взаимосвязи были в плане научной деятельности, в плане и этнических групп. Марина Шестакова, заместитель директора Эндокринологического научного центра

Это и о научной деятельности, наука не стоит на месте. У нас были интересные взаимосвязи были в плане научной деятельности, в плане и этнических групп.