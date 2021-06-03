Депутат ГД из Башкирии рассказал, как добиться установки пандуса в своем доме

Зариф Байгускаров, депутата Государственной Думы от Башкирии, рассказал, что делать, если в доме нет пандуса, или он установлен некачественно. Права маломобильных граждан защищает закон, который устанавливает некоторые требования для приспособления общего, придомового имущества нуждам инвалидов. В том числе, все параметры и условия для организации пандусов у домов чётко регламентированы.

С 9 января 2018 года в силу вступил закон, по которому к пандусам в жилых домах установлены требования. У инвалидов, напомним, согласно букве закона есть право на беспрепятственный доступ к своему жилому помещению.

При этом тот самый беспрепятственный доступ в жилье должен быть осуществлен не за личные средства человека с ограниченными возможностями. Пандусы в МКД, как правило, делают в управляющей компании.

Для того, чтобы в доме появился пандус, нуждающийся в нем человек должен подать в свою УК соответствующее заявление с указанием подъезда, около которого необходима установка пандуса.

А вот если пандуса нет, то гражданин имеет право обратиться с жалобой в прокуратуру или Госжилнадзор. Эти органы проводят по обращению соответствующие проверки.