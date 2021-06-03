В Башкирии прошел второй региональный слет кадетов

Ловкость, мужество и патриотизм. Воспитанники кадетских классов республики приняли участие во втором слете регионального масштаба. Он прошел на побережье озера Кандрыкуль.

В одной шеренге ученики помладше, юнармейцы и старшеклассники. Все кадеты – пограничной направленности. Приехали на соревнования. Одно из заданий – смотр строя и песни. Не обороны ради, а для воспитания дисциплины.

Друга подбадривает командир класса. На протяжении двух дней ребята состязались в девяти зачетах. Сборка и разборка оружия, перетягивание каната, смотр строя и песни.

Лучшими среди младшей возрастной группы оказались ученики школы №3 села Серафимовский. В этом году они отмечают десять лет со дня создания кадетских классов в учебном заведении.

В 2010 году был создан первый класс кадетской направленности в количестве 15 человек. На сегодняшний день дошло до пяти классов в общем количестве 56 человек.