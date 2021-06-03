В Уфе сносят прилавок на остановке общественного транспорта

В Уфе сносят остановку общественного транспорта. Демонтажные работы проводятся по улице Авроры на остановке «Институт глазных заболеваний».
Небольшой магазин на остановке давно не функционирует и долго стоит в неприглядном состоянии. Администрацией города было принято решение снести прилавок. Для этого представители мэрии связались с собственником киоска и договорились о демонтаже прилавка.
По всей Уфе ведутся работы по приведению остановочных пунктов в надлежащее состояние.
Фото: администрация г. Уфы.