В Уфе сносят прилавок на остановке общественного транспорта

В Уфе сносят остановку общественного транспорта. Демонтажные работы проводятся по улице Авроры на остановке «Институт глазных заболеваний».

Фото №1 - В Уфе сносят прилавок на остановке общественного транспорта

Небольшой магазин на остановке давно не функционирует и долго стоит в неприглядном состоянии. Администрацией города было принято решение снести прилавок. Для этого представители мэрии связались с собственником киоска и договорились о демонтаже прилавка.

По всей Уфе ведутся работы по приведению остановочных пунктов в надлежащее состояние.

Фото: администрация г. Уфы. 

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