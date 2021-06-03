В Госдуме приняты поправки «Единой России» о бесплатной газификации граждан

Депутаты Государственной Думы Российской Федерации 1 июня в третьем чтении, которое является окончательным, приняли поправки в закон об обязательной газификации участков граждан в населенных пунктах.
По новому закону бесплатная газификация охватит колоссальное количество домохозяйств - около 2 миллионов. В республике, к слову, не подключены к газу на данных момент порядка 50 тысяч домохозяйств. На тех территориях, где это технически возможно сделать, все работы будут завершены к концу 2023 года.
Выполнять газификацию будет единый оператор по принципу «одного окна». Предполагается, что это вдвое сократит сроки подключения к газу: процесс подключения должен стать максимально удобным, простым и прозрачным, чтобы исключить любую возможность для злоупотреблений. В частности, будет разработан прозрачный минимальный набор услуг для установки оборудования на участке и в доме.
Сообщается, что ранее ресурсоснабжающие организации планировали ввести ограничение на бесплатную газификацию – для этого, по их мнению, площадь дома не должна превышать 300 квадратных метра. В предложенных поправках площадь дома не является критерием для бесплатного подключения к газу.
По словам главы Башкирии, секретаря Башкортостанского регионального отделения партии «Единая Россия» Радия Хабирова, в республике утверждена новая программа газификации с «Газпромом» на 2021-2025 годы: «Объем финансирования – 13,5 млрд рублей. Будут построены газопроводы к 164 населенным пунктам. Люди ждут, когда в их дома придет газ. И они очень благодарны президенту России за решение о бесплатном подключении газа. Сейчас мы формируем «дорожную карту» для решения этой важной задачи».