В Госдуме приняты поправки «Единой России» о бесплатной газификации граждан

По словам главы Башкирии, секретаря Башкортостанского регионального отделения партии «Единая Россия» Радия Хабирова, в республике утверждена новая программа газификации с «Газпромом» на 2021-2025 годы: «Объем финансирования – 13,5 млрд рублей. Будут построены газопроводы к 164 населенным пунктам. Люди ждут, когда в их дома придет газ. И они очень благодарны президенту России за решение о бесплатном подключении газа. Сейчас мы формируем «дорожную карту» для решения этой важной задачи».