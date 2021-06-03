В России выплату по 10 тысяч рублей получат семьи, где дети пойдут в школу с 6 лет

Владимир Путин сделал важную поправку в процедуре новых выплат в размере 10 тысяч рублей для семей с детьми. Теперь эти средства получат и те семьи, в которых дети пойдут в школу с 6 лет.

В среду Президент России провел совещание с членами Правительства, на котором обсуждался ход реализации выплат семьям с детьми. Со своим докладом перед Путиным выступила вице-премьер Татьяна Голикова, которая сообщила ему, что проект указа главы государства уже находится в стадии подготовки.

Этот проект накануне был скорректирован. Новые социальные пособия теперь смогут получить родители детей, которым исполнится 6 лет не позднее 1 сентября.

- То есть проект указа придет исправленный и смогут получать эту поддержку дети, которые (нормативная база это позволяет) по заявлению родителей пойдут в школу с шести лет, - резюмировал Путин.