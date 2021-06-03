Башкирия подписала самое большое концессионное соглашение в России на ПМЭФ-2021

В 2019 году было подписано концессионное соглашение на строительство Восточного выезда. И у этого соглашения есть три стороны финансирования: федеральный бюджет, бюджет Республики Башкортостан и деньги частных инвесторов. Частными инвесторами выступают ВЭБ РФ и ВТБ. С момента подписания прямого соглашения начинается финансирование именно частных линий, это примерно 11 млрд рублей. Я считаю, что это очень хорошо, очень выгодно, привлекать частный капитал для строительства структурного объекта. Данный проект считается лучшим концессионным соглашением и лучшим частным соглашением на территории России. Конкретно для жителей Уфы преимущество в ускоренном строительстве Восточного выезда, мы планируем к 2023 году завершить строительство. На сегодняшний момент уже вышли на ритм работы примерно миллиард рублей.

Раиф Абдрахимов, заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан