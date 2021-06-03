Башкирия подписала самое большое концессионное соглашение в России на ПМЭФ-2021

Со 2 по 5 июня в России проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2021). На мероприятии присутствует и делегация из Башкирии под руководством Главы региона Радий Хабиров. Представители республики намерены подписать 20 финансово-выгодных соглашений для развития республики. Одно из таких соглашений подписано сегодня, 3 июня.
Сегодня состоялось подписание самого большого концессионного соглашения в России о строительстве нового выезда из Уфы на автомобильную дорогу федерального значения М-5 «Урал» («Восточный выезд»)» между руководством Республики, банком ВТБ и корпорацией развития ВЭБ.РФ.
Также запланировано подписание крупнейшего инвестиционного соглашения между Республикой Башкортостан и Башкирской содовой компанией (БСК).
Справка: Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – главное международное экономическое мероприятие года в России, проводимое традиционно летом в Санкт-Петербурге для обсуждения актуальных вопросов развития российской и мировой экономики и широкого круга международных проблем.
Форум проводится с 1997 года, начиная с 2005 года – под патронатом Президента Российской Федерации, и ежегодно собирает более 5000 российских и зарубежных участников, в числе которых – главы государств и правительств, министры, политики, парламентские лидеры, руководители международных организаций, «капитаны» мирового бизнеса, главы российских регионов, ведущие представители научно-академических кругов, СМИ, гражданского общества, авторитетные фигуры из различных сфер жизни.
Центральными темами Форума являются обсуждение путей экономического развития России и стран СНГ, их участие в мировых интеграционных процессах. На площадке ПМЭФ обсуждаются наиболее острые и актуальные проблемы глобальной и российской экономики, в том числе перспективы мирового экономического роста в условиях глобализации, проведение социальных и экономических реформ, вопросы инновационно-технологического развития, отраслевые и региональные экономические проблемы, международное и региональное сотрудничество. На заседаниях Форума представляются инвестиционные возможности федеральных округов Российской Федерации и государств-участников СНГ.
Фото: ТАСС.