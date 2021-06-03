В Уфе найден череп неизвестного

Полиция Уфы обратились к жителям города за помощью. На территории столицы бал найден череп неизвестного человека, личность которого пытаются установить сотрудники правоохранительных органов.

Фото №1 - В Уфе найден череп неизвестного

Череп найден ещё в июне прошлого года. Благодаря криминалистической экспертизе удалось выполнить реконструкцию лица. Предварительно, останки принадлежат мужчине европеоидной расы, умершего в возрасте 40-45 лет. Ростом неизвестный был около 165-175 см. Давность останков оценивается в 2-5 лет.

Приметы: на верхней челюсти слева 3,5 зубы с коронками из желтого металла между ними мост из металла желтого цвета, 6,8 зубы с коронками из белого металла между ними мост из белого металла, остальные зубы отсутствуют. На левой скуловой дуге имеется деформация костной ткани в виде вдавления и образования костной мозоли в области височно-скулового шва. Имеются дефекты в области нижнего и заднего краев носовых костей.

пресс-служба МВД по РБ 

Всех, кто располагает информацией о мужчине с такими приметами, просят сообщить об этом в полицию по телефонам: дежурная часть Управления МВД России по городу Уфе 8(347) 237-19-60 или 02 (102 – с мобильного), Отдел полиции №2 Управления МВД России по городу Уфе – 8(347) 242-13-72, 242-97-17 или в ближайшее отделение полиции.

Фото: МВД по РБ. 

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