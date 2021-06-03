В Уфе найден череп неизвестного

Приметы: на верхней челюсти слева 3,5 зубы с коронками из желтого металла между ними мост из металла желтого цвета, 6,8 зубы с коронками из белого металла между ними мост из белого металла, остальные зубы отсутствуют. На левой скуловой дуге имеется деформация костной ткани в виде вдавления и образования костной мозоли в области височно-скулового шва. Имеются дефекты в области нижнего и заднего краев носовых костей.

пресс-служба МВД по РБ