В Уфе найден череп неизвестного

Полиция Уфы обратились к жителям города за помощью. На территории столицы бал найден череп неизвестного человека, личность которого пытаются установить сотрудники правоохранительных органов.
Череп найден ещё в июне прошлого года. Благодаря криминалистической экспертизе удалось выполнить реконструкцию лица. Предварительно, останки принадлежат мужчине европеоидной расы, умершего в возрасте 40-45 лет. Ростом неизвестный был около 165-175 см. Давность останков оценивается в 2-5 лет.
Всех, кто располагает информацией о мужчине с такими приметами, просят сообщить об этом в полицию по телефонам: дежурная часть Управления МВД России по городу Уфе 8(347) 237-19-60 или 02 (102 – с мобильного), Отдел полиции №2 Управления МВД России по городу Уфе – 8(347) 242-13-72, 242-97-17 или в ближайшее отделение полиции.
Фото: МВД по РБ.