В Уфе в одной из квартир обрушился потолок

Накануне, 2 мая, в одной из квартир в Уфе обрушился потолок. Подробности произошедшего сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты города.

Около четырёх часов дня поступило сообщение об обрушении потолка в доме №39 по улице Калинина. Сотрудники ЖЭУ прибыли на место происшествия и составили акт о случившемся.

Предварительная причина произошедшего – капитальный ремонт крыши. Уже 3 июня в квартиру с обрушившемся потолком приедет представитель регионального оператора фирмы-подрядчика, который осуществляет ремонт крыши. К счастью, в инциденте никто не пострадал.