Из Уфы откроется прямой рейс в Тель-Авив

Мы хотели открыть рейс прямой. Это существенно позволит усилить туристический обмен. Потом важный элемент паломничество – много людей выезжает посмотреть достопримечательности и святые места. И третий аспект – это медицина, обмен знаниями, это организация лечения в тяжёлых случаях. У нас было ясное понимание, куда двигаться. Как только границы открываются, мы сразу подаем запрос на открытие прямого рейса Уфа – Тель-Авив. Нашим жителям, чтобы путешествовать по миру, чтобы очень спокойно, комфортно и за небольшие деньги можно было съесть, без пересадок в Москве и приземлиться уже в Израиле. Традиционная статья нашего экспорта продукты нефтепереработки, машиностроение. Я уже провел ряд переговоров, мы никогда не останавливаемся на достигнутом. У нас должна была быть особая экономическая зона – мы ее добились. Искать инвестора в 2021 году и искать в 2020 – это разные вещи. Важная задача, но сложная сейчас. Речи идет не о миллионе, не о сотнях миллионов, а гораздо больше.

Радий Хабиров, Глава Башкирии